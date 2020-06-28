شكرا لقرائتكم خبر عن آرثر يخضع للفحص الطبي في تورينو استعدادًا لإتمام انتقاله إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل البرازيلي أرثر ميلو، لاعب برشلونة الإسباني، إلى مدينة تورينو الإيطالي، اليوم، إذ يخضع في هذه الأثناء للفحص الطبي تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي، حسب موقع «جول» العالمي.

وكان يوفنتوس قد توصل لاتفاق مع برشلونة يقضي بانتقال «أرثر» إلى البيانكونيري في مقابل رحيل لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش من السيدة العجوز إلى النادي الكتالوني.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إتمام الصفقة رسميًا خلال الساعات المقبلة.