شكرا لقرائتكم حملة تعقيم شاملة فى المقاولون قبل انطلاق مران الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نادي المقاولون العرب على القيام بحملة تعقيم شاملة تمهيداً لانطلاق مران الفريق، والذي استأنف تدريباته أمس السبت بعد فترة توقف طويلة استمرت لأكثر من مائة يوم منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في تعطيل النشاط الرياضي.

وقام عمال النادي بتعقيم ملعب التدريب والكرات وغرفة خلع الملابس، في إطار الاجراءات الاحترازية التي يتبعها النادي للوقاية من فيروس كورونا، وكان الجهاز الفني للمقاولون قرر تقسيم الفريق إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط يتم إعدادهم على مدار اليوم التزاماً بمبدأ التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة اللاعبين.



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ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

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من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن قلعة ذئاب الجبل كانت تجهز لإجراء مسحات الكشف عن كورونا للاعبين والجهاز الفنى والعاملين، على نفقتها الخاصة، وفى المركز الطبى التابع للمقاولون، إلا أنهم تلقوا خطاباً من اتحاد الكرة بإرسال فريق طبى لأخذ المسحات على نفقة الجبلاية.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، خطاب اتحاد الكرة يؤكد على أنهم إدارة منضبطة ولديهم الرغبة المؤكدة في استكمال الموسم وتذليل العقبات لمساندة قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي.

وأضاف عادل: اتحاد الكرة تحمل قيمة مسحات اللاعبين والجهاز الفني و50 عاملاً بالنادى، لكننا قمنا بعمل مسحات لباقى العاملين على نفقتنا الخاصة من أجل توفير الأمان الكامل وضمان سلامة الجميع داخل النادي، حتى أنني أيضاً أجريت المسحة مع الجهاز الفني للفريق.