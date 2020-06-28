شكرا لقرائتكم حرس الحدود يلغى معسكره بسبب حالات كورونا وإجراء مسحة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لحرس الحدود بقيادة محمد حليم، إلغاء المعسكر المغلق الذى كان من المقرر إقامته للفريق عقب إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا، بعد اكتشاف وجود حالات فى الفريق، وذلك حفاظا على اللاعبين وجميع العاملين بالفريق، ضمن الإجراءات الإحترازية التى يتبعها الجهاز الفنى لتجنب انتشار فيروس كورونا، استعدادا لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة.

وأخطر الجهاز الفنى لحرس الحدود، اللاعبين، بوجود 4 حالات كورونا بالفريق وسيتم التواصل معهم بشكل فردى حفاظا على الخصوصية، مع مواصلة متابعة حالتهم خلال الأيام المقبلة، بعد قرار إلغاء المعسكر المغلق، على أن يجرى الفريق مسحة جديدة خلال الأيام المقبلة، من أجل الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين قبل استئناف التدريبات الجماعية للفريق.

وكانت وزارة الرياضة قد طالبت من اتحاد كرة القدم، مسئولية تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، حيث وضعت الوزارة الظوابط العامة لعودة نشاط اتحاد كرة القدم، وجاءت الظوابط كالتالي:

1 – رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة.

2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات

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3- التباعد الجسدي لكل عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوي

4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي الخاصة بعمال النظافة

5 – الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد

6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة والسكان

7- التخلص الامن من المخلفات مع مراعاة التدابير الإحترازية والوقائية

وأصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتكشيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.