شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى: باسم مرسى لم يصب بكورونا.. وعينة الفريق سلبية لكل اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يصاب بكورونا وسليم تماماً بنسبة 100% ، وقال مهدى فى تصريحات لـ "الخليج 365" : " اتحاد الكرة أخطرنا منذ قليل بسلبية المسحة الثانية لفريق الانتاج الحربى لكل اللاعبين بما فيهم باسم مرسى مهاجم الفريق ، باسم مرسى سليم تماماً ولم يصاب بكورونا مثلما تردد فى الساعات الأخيرة".

وفى وقت سابق ، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن اتحاد الكرة لم يخطر ناديه بنتيجة المسحة الثانية التى أجراها الفريق، وبالتالى لا يعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا. وقال عامر فى تصريحات خاصة، "لم نتلق إخطاراً رسمياً من اتحاد الكرة عن نتائج المسحة الثانية للفريق، ولا نعلم حقيقة إصابة باسم مرسى مهاجم الفريق بكورونا مثلما تردد، ولن نستطيع الوصول فى حقيقة لهذا الأمر سوى بعد استلام نتائج المسحة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة".

ومنذ ساعات قليلة، أكد طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوى على قناة الزمالك إصابة باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى بفيروس كورونا، وسيتم عزله هو ولاعب آخر أصيب أيضاً وفقا لنتائج المسحة التى خضع لها لاعبو الإنتاج الحربى.

وفى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن باسم مرسى مهاجم الفريق مستمر مع النادى ولن يرحل، مشددا على عدم وصول عرض رسمى من الوداد المغربى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف عامر فى تصريحات خاصة، "لم نتلقعرضاً من الوداد المغربى لضم باسم مرسى، اللاعب مرتبط بتعاقد معنا ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبدأ خطة استعادة مستواه الفنى والبدنى فى المكان الذى عرف منه طريق النجومية، ويؤدى بالتزام ولا صحة للتفريط فى خدماته".

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وفى وقت سابق، أكد سعيد الناصيري، رئيس نادى الوداد البيضاوى المغربي، عدم دخول ناديه فى أى مفاوضات مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى من أجل التعاقد معه، وقال رئيس الوداد فى تصريحات لصحيفة ’المننتخب’ المغربية، "التفاوض مع باسم مرسي؟ لا علم لى بهذا الخبر، لم نفاوضه، ما تم الترويج له غير صحيح بالمرة"، وأضاف، "إذا كنا نرغب فى التعاقد مع باسم مرسى لتواصلنا مع فريقه، حتى الآن لم نفاوضه".

كان ميدو حزين، وكيل اللاعبين، كشف أن باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي، تلقى عرضين من أندية مصرية فى الفترة الماضية، مؤكدا خلال تصريحات تلفزيوينة "الزمالك لم يتحدث معنا رسميا لضم باسم ولكن هناك أندية شعبية كبيرة تفاوض باسم مرسى".

وقال وكيل باسم مرسي، "باسم يمتلك عرض رسمى من الوداد المغربي، وهو أحد الأندية الكبيرة التى تنافس فى دورى أبطال إفريقيا، واللاعب مرحب بالعرض، خاصة وأن عقده سينتهى فى الموسم المقبل مع الإنتاج الحربي".

وأنضم باسم مرسى إلى صفوف الإنتاج الحربى، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك مع فريقه فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، أحرز خلالهم هدفين، من أصل 17 مباراة خاضها فريق الإنتاج الحربى فى المسابقة المحلية ليحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 23 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 4 لقاءات أخرى، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل مثلهم.

باسم مرسى قد شارك مع الزمالك قبل رحيله فى 36 مباراة منها 31 فى مسابقة الدورى، و 5 بكأس مصر، وسحل معهم 20 هدف، و صنع 6 أهداف، وفى الموسم التالى اكمل انجازاته مع ابناء ميت عقبة، حيث شارك فى 44 مباراة، 11 دورى ابطال افريقيا، و 5 كأس مصر بالإضافة الى 27 لقاء بالدورى، و مباراة كاس السوبر، استطاع خلالها ان يسجل 16 هدفا ويصنع 3 أهداف.