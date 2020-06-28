شكرا لقرائتكم المقاولون يواصل تدريباته بعد إجراء المسحة الثانية وتركيز على الجانب البدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته بعد العودة من فترة التوقف الطويلة والتي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يركز عماد النحاس المدير الفني للفريق على الجوانب البدنية استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي 25 يوليو المقبل.

كان الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس قرر تقسيم الفريق إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط يتم إعدادهم على مدار اليوم التزاماً بمبدأ التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة اللاعبين.

وخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق، بقيادة عماد النحاس والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الكرة، أمس السبت، لإجراءات المسحة الثانية للكشف عن كورونا، تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي.

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وكانت نتائج المسحة الأولى التي جرت الاثنين الماضي بقلعة ذئاب الجبل أظهرت وجود حالة إيجابية رفض المقاولون الكشف عن هويتها احتراماً للخصوصية، وأكد مسئولو النادى أنه تم عزل الحالة المصابة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وخضع جميع لاعبى المقاولون للفحص الطبى للكشف عن كورونا، باستثناء الثنائى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الذى يتواجد حالياً فى تونس، وعبد الله ياسين الذى سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته فى بداية أزمة كورونا.