شكرا لقرائتكم استقرار الحالة الصحية لأمين صندوق اتحاد اليد مؤمن صفا بعد حادث سيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد الحالة الصحية لـ مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد إستقرار بعد تعرضه لحادث سير بسيارته الخاصة أثناء عودته من الساحل الشمالي أمس السبت ، استعدادا لجلسة وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى للحديث حول أخر مستجدات الاستعداد لمونديال 2021 المنتظر أن تعقد اليوم .

و ظهرت إصابات سطحية بسيطة على مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد ، بالإضافة إلى وجود إصابة بخلع فى الكتف بعد إجراء الإشاعات والفحوصات بعدما تم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر .

وحضر مؤمن صفا اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي لبحث اخر مستجدات قرار استكمال مسابقات الموسم الحالى قبل ان يغادر الى الساحل الشمالي .

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ومن ناحية أخرى تفويض لجان المسابقات و الحكام واللجنة الفنية بإتحاد كرة اليد لبحث الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا للوصول إلى كتابة تقرير بشأن إستئناف المسابقة، تأتى هذه القرارات فى ظل إرسال استفسار من الاتحاد الدولى لمعرفة مبررات الإلغاء وبيان وزارة الرياضة الذى صدرمؤخرا بشأن عدم إلغاء أى مسابقة .

ويأتى البيان الذى خرج من وزارة الرياضة يؤكد استئناف جميع المسابقات، وأنه لا إلغاء لأى مسابقة فى أى لعبة ما يجعل مجلس اتحاد اليد برئاسة هشام نصر مضطراً لإعادة النظر فى قرار الإلغاء والذى جاء بموافقة 17 ناديا، حسب ما صرح به عبده عبد الوهاب عضو المجلس فى الوقت الذى رفض فيه النادى الأهلى هذا القرار.

يذكر أن الأندية التى حضرت اجتماع اتحاد اليد، الاثنين الماضى، لبحث تصورات عودة النشاط، وافقت بالإجماع على قرار الإلغاء عدا الأهلى فى ظل غياب 4 أندية عن الحضور.