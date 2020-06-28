شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجرى مسحة كورونا للموظفين اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو اتحاد الكرة على إجراء مسحة " كورونا " لموظفي الجبلاية اليوم من أجل الإطمئنان على صحة الموظفين ،وتم التعاقد مع نفس الشركة التي تجري اختبارات كورونا للاعبي الدوري الممتاز والتى بدأت عملها منذ عدة أيام .

في سياق متصل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن عدد الإصابات في الدوري المصري و الخاصة بفيروس كورونا بعد إجراء المسحات وصل حتى الآن إلى 19 حالة من بين لاعبين و إداريين و عامل مهمات في فرق الدوري الممتاز.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 4 حالات بحرس الحدود و إصابة في صفوف الطلائع ليكون عدد إجمالي الإصابات 19 حالة هي كالتالي :

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5 إصابات من نادي طنطا ، و 4 إصابات بصفوف فريق حرس الحدود و لاعب من طلائع الجيش ولاعب من دجلة و أسوان و الاتحاد السكندري و المقاولون و الجونة بالإضافة إلى 4 لاعبين من إنبي .

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز، وقام لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضى قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين فى مران اليوم كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.