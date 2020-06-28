شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يوجه رسالة لمنتقدي انتقاله للأهلي: "الرد هيكون في الملعب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب على منتقديه، مؤكداً أن الملعب سيحسم هذا الجدل، وذلك بعد دخول اللاعب على رادرا النادي الأهلي بعدما تلقى عرضاً من القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية بناءً على توصية من رينية فايلر المدير الفني للأهلي، وقال طاهر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: بالنسبة للناس الى بتقول انى لو جيت الاهلى هكون صفقة فاشلة انا مش هرد عليكو غير فى الملعب وهتعرفو بعدها اذا كانت فاشلة او ناجحة والتوفيق للجميع.



طاهر محمد طاهر

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادي لم يحسم مصير طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، حتى الآن، وقال عادل في تصريحات خاصة: مازالت المفاوضات مستمرة بشأن طاهر عقدنا جلسة مع مسئولي الأهلي ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن اللاعب، والشروط التي قدمناها هي بيع اللاعب للأهلي بمبلغ 40 مليون جنية دون إدخال اللاعب في صفات خرى.

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أضاف عادل: مازال من المبكر تحديد مصير المفاوضات لدينا فرصة لمناقشة الوضع خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، كشف طاهر محمد طاهر، عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديدًا، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى .

وأكد طاهر أن المقاولون لم يقف عائقاً فى تحقيق طموحه، مقدرا فى الوقت نفسه الدور الذى قام به مسئولو النادى تجاهه، خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجارى لاستعادة مكانة المقاولون فى الدورى العام، والمركز الذى يليق بالنادي.