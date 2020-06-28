ريال مدريد يواجه إسبانيول وروما يصطدم بميلان.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأحد، 28 يونيو 2020، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020، وذلك بعد عودة بعض المسابقات الأوروبية للاستئناف بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشهد اليوم مباريات قوية ومثيرة، أبرزها مواجهة ريال مدريد وإسانيول في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة ميلان وروما في الدوري الإيطالي.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإيطالي

ميلان x روما

تقام المباراة في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتذاع على قناتي بي إن سبورتس HD 1 وبي إن سبورتس HD 4.

سامبدوريا X بولونيا

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس HD 6.

ساسولو X هيلاس فيرونا

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس HD 7.

نابولي X سبال

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس HD 4.

أودينيزي X أتلانتا

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس HD 5.

بارما X إنتر ميلان

تقام المباراة في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس HD 5.

الدوري الإسباني

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ليفانتي X ريال بيتيس

تقام المباراة في الساعة الثانية ظهرًا وتذاع على قناة بي إن سبورتس HD 3.

فياريال X فالنسيا

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس HD 3.

غرناطة X إيبار

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً وتذاع على قناة بي إن سبورتس HD 3.

ريال مدريد X إسبانيول

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً وتذاع على قناتي بي إن سبورتس HD 1 وبي إن سبورتس HD 3.

الدوري الإنجليزي

واتفورد X ساوثهامبتون

تقام المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساءً بي إن سبورتس HD 2.

كأس الانحاد الإنجليزي

شيفيلد يونايتد X أرسنال

تقام المباراة في الساعة الثانية ظهرًا وتذاع على بي إن سبورتس HD 2.

ليستر سيتي X تشيلسي

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً وتذاع على بي إن سبورتس HD 6.

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً وتذاع على قناتي بي إن سبورتس HD 1، وبي إن سبورتس HD 2.