لإلغاء الدوري.. الزمالك يضغط على المسئولين بتأجيل عودة الأجانب إلى مصر خلال الفترة المقبلة

أفادت وسائل إعلامية بأن مسئولو نادي الزمالك قرروا تأجيل عودة الثلاثي الأجنبي إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

ونقلت موقع "القاهرة 24" عن مصادر له قولها إن الزمالك قرر تأجيل عودة كل من التونسي فرجاني ساسي، والمغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أونجم، إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن قرار الزمالك جاء "كورقة ضغط" على مسئولي اتحاد الكرة، في الوقت الذي تتمسك فيه القلعة البيضاء بعدم استكمال الموسم الحالي من الدوري الممتاز بحجة "الخوف على صحة اللاعبين".

Advertisements

وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخراً رفضه استكمال الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى عدم منح الأهلي لقب الدوري في حال إلغاء المسابقة.

وكان مسئولون قد أعلنوا عودة فتح المجال الجوي بدءاً من شهر يوليو المقبل، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن حارس مرمى الفريق الأول بالزمالك، محمد عواد، أعلن مؤخراً عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.