"كاف" يبحث الثلاثاء مصير الموسم وبطولة أمم إفريقيا 2021

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جوهانسبرغ: تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف") الثلاثاء اجتماعا يخصص لبحث مصير مسابقتي الأندية لهذا الموسم، إضافة الى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقررة في الكاميرون، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت منافسات اللعبة على صعيد القارة، باستثناء بوروندي، اعتبارا من مارس بسبب "كوفيد-19"، بما شمل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، ومنافسات مسابقتي الأندية، أي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).

وأكد الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني، ان لجنته التنفيذية تعقد "اجتماعاً بالفيديو يوم الثلاثاء 30 يونيو (حزيران) 2020 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت القاهرة (8:00 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وذلك لمناقشة آثار وباء +كوفيد-19+ على كرة القدم الإفريقية والأمور المتعلقة به".

وسيلي الاجتماع مؤتمر صحافي بحضور رئيس الاتحاد أحمد أحمد. بحسب جدول أعمال الاجتماع الذي نشره الاتحاد، سيخصص البند الأبرز لبحث استكمال المنافسات القارية.

ويشمل البرنامج استكمال التصفيات المؤهلة الى كأس الأمم 2021 والنهائيات التي من المقرر ان تستضيفها الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.

شدد الأمين العام للاتحاد بالانابة عبد المنعم با لوكالة فرانس برس، على ان الكاف يرغب "بإقامة نهائيات كأس الأمم كما هو مقرر في يناير وفبراير". وحتى مساء السبت، أعلنت دول القارة الإفريقية تسجيل 9283 وفاة بـ"كوفيد-19" و362479 إصابة معلنة.

كما أدرج الاتحاد على جدول أعمال الاجتماع "استئناف مسابقات الأندية لموسم 2019-2020"، والمصادقة على إجراءات مالية ستتخذ في ظل أزمة فيروس كورونا، وتثبيت باه في منصب الأمين العام خلفا للمغربي معاذ حجي.

في ما يأتي عرض لأبرز هذه البنود:

- تصفيات كأس العالم -

كان من المقرر ان ينطلق الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، في مارس الماضي. لكن بسبب فيروس كورونا المستجد، تم تأجيل مبارياته الى أكتوبر ونوفمبر.

ويتوقع ان يتم تأخير هذا الموعد بشكل إضافي، لاسيما في ظل عدم انجاز الاتحاد القاري تصفيات بطولة كأس الأمم 2021.

كأس الأمم 2021 و"شان"

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تتبقى أربع جولات من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم 2021 المقررة في الكاميرون، الدولة التي كان من المقرر ان تستضيف النسخة الأخيرة عام 2019، قبل ان تسحب منها قبل أشهر من الموعد بسبب مشاكل في انجاز البنى التحتية ومخاوف أمنية.

وفي حال بقي الجدول على حاله، من المفترض ان ينظم الاتحاد الإفريقي جولتي تصفيات في فترتي التوقف الدوليتين المقررتين في الأشهر المقبلة (5-13 أكتوبر و9-17 نوفمبر)، لحسم المتأهلين الـ23 من التصفيات، إضافة الى البلد المضيف.

وفي حال لم يكن ذلك ممكنا، يتوقع ان يدرس الاتحاد بعض الصيغ المختلفة من أجل انهاء التصفيات، مثل إقامة الجولات الأربع في فترة زمنية واحدة، أو اختصار المباريات المتبقية وإلغاء مبدأ الذهاب والإياب.

الى ذلك، كان من المقرر ان تستضيف الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين "شان" بين الرابع والخامس والعشرين من أبريل 2020. لكن فيروس كورونا دفع الى تأجيل هذه البطولة، ويتوقع ان يدرس الاتحاد الإفريقي تحديد موعد جديد لإقامتها.

- دوري أبطال إفريقيا -

بلغت المسابقة القارية الأم مرحلة الدور نصف النهائي مع هيمنة مصرية-مغربية. وكان من المقرر ان تقام في هذا الدور مواجهتان، تجمع الأولى بين الرجاء البيضاوي المغربي والزمالك المصري، والثانية بين الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري.

وبحسب التقارير، قد يعمد "الكاف" الى اعتماد خيار إبقاء هذا الدور على حاله، بإقامة المرحلة الأولى (الذهاب) بين 31 يوليو والثاني من أغسطس، والمرحلة الثانية (الإياب) بين السابع والتاسع منه، على ان تقام المباراة النهائية في 28 أغسطس في مدينة دوالا الكاميرونية كما هو مقرر.

أما الخيار الآخر الذي يتم التداول به، فهو تأجيل الدور نصف النهائي الى سبتمبر (4-6 للذهاب و11-13 للإياب)، وإقامة النهائي في 25.

- الكونفدرالية -

سيدرس الاتحاد أيضا سيناريوهين مشابهين لمسابقته الثانية للأندية من حيث الأهمية، أي كأس الكونفدرالية.

وفي حال الابقاء على السيناريو الأول مثل دوري الأبطال، سيقام النهائي في الرباط في 23 آب/أغسطس، بينما سيكون في 23 أيلول/سبتمبر بحال اعتماد السيناريو الثاني (أي تأجيل الدور نصف النهائي).

ويجمع نصف النهائي بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبييراميدز المصري وحوريا الغيني.

