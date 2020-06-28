شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. سيزا يحاضر اللاعبين.. صالح جمعة فى الجيم وتأهيل ثنائى مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ديفيد سيزا، المدرب العام لفريق الأهلى، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش، وانطلق مران المجموعة الأولى فى الثامنة والنصف صباحا، وفقا الجدول التدريبى الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

فيما خاض صالح جمعة جلسة فى الجيم على هامش المران، وفقاً لتعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق المتواجد حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته.

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وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين فى مران اليوم كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.

كما خاض ثنائى الفريق حمدى فتحى ومحمد محمود جلسة فى الجيم، قبل تنفيذ باقى فقرات البرنامج التأهيلى الخاص بهما على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ويقوم ثنائى الأهلي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الخاص بهما لتجهيزهما للعودة الى المشاركة فى المران الجماعى والمقرر لها فى غضون أسبوعين.

ويخضع حمدى فتحى الذى أجرى جراحة غضروف الركبة ومحمد محمود اذلى أجرى جراحة الرباط الصليبى لتدريبات قوية تشتمل على جلسة «جيم» ثم تدريبات الملعب التى يركز فيها طارق عبد العزيز إخصائى التأهيل على تدريبات الكرة.