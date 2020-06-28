شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية بالأولمبية تجتمع بالاتحادات لمناقشة أكواد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسن كمال، اليوم الأحد، اجتماعا مهما مع جميع رؤساء الاتحادات الرياضية أو ما ينوب عنهم ورئيس اللجنة الطبية لكل اتحاد، فى مقر اللجنة الأولمبية، لمناقشة الأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة استعداداً لعودة النشاط الرياضى فى بداية الشهر المقبل .
ومن المنتظر مناقشة متطلبات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية فى البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة النشاط الرياضى فى الاتحادات والهيئات التابعة لها، وتوضيح آليات عمل التحاليل والمسحات التشخيصية للرياضيين لاكتشاف حالات عدورى فيروس كورونا المستجد، وآخر المستجدات فى الإجراءات التى اتخذتها الاتحادات .
وكان مسئولو وزارة الصحة قد وافقوا على إقامة مبنى الأكاديمية الرياضية ليكون عزلا صحيا للرياضيين المصابين بكورونا خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن ٔنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.
ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الطبية بالأولمبية تجتمع بالاتحادات لمناقشة أكواد عودة النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.