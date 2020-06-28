شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية بالأولمبية تجتمع بالاتحادات لمناقشة أكواد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسن كمال، اليوم الأحد، اجتماعا مهما مع جميع رؤساء الاتحادات الرياضية أو ما ينوب عنهم ورئيس اللجنة الطبية لكل اتحاد، فى مقر اللجنة الأولمبية، لمناقشة الأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة استعداداً لعودة النشاط الرياضى فى بداية الشهر المقبل .

ومن المنتظر مناقشة متطلبات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية فى البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة النشاط الرياضى فى الاتحادات والهيئات التابعة لها، وتوضيح آليات عمل التحاليل والمسحات التشخيصية للرياضيين لاكتشاف حالات عدورى فيروس كورونا المستجد، وآخر المستجدات فى الإجراءات التى اتخذتها الاتحادات .

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وكان مسئولو وزارة الصحة قد وافقوا على إقامة مبنى الأكاديمية الرياضية ليكون عزلا صحيا للرياضيين المصابين بكورونا خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن ٔنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.