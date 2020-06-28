شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الجمباز غدا لبحث استضافة بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز اجتماعاًَ مهماً مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، غدًا الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات المهة، حيث يتضمن الاجتماع إمكانية تقدم مصر بطلب استضافة منافسات بطولة العالم للجمباز الإيقاعى المقرر إقامتها العام المقبل، ويعكف مسئولو الاتحاد حالياً على إعداد ملف كامل سيتم تقديمه إلى الاتحاد الدولى للحصول على حق استضافة البطولة الدولية.

ونجح اتحاد الجمباز خلال الفترة الأخيرة فى تنظيم عدد من البطولات الدولية والقارية، وخرجت جميعها بشكل مميز.

وتعقد اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة الدكتور حسن كمال، اليوم الأحد، اجتماعا مهما مع جميع رؤساء الاتحادات الرياضية أو ما ينوب عنهم ورئيس اللجنة الطبية لكل اتحاد، فى مقر اللجنة الأولمبية، لمناقشة الأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة استعداداً لعودة النشاط الرياضى فى بداية الشهر المقبل .

ومن المنتظر مناقشة متطلبات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية فى البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة النشاط الرياضى فى الاتحادات والهيئات التابعة لها، وتوضيح آليات عمل التحاليل والمسحات التشخيصية للرياضيين لاكتشاف حالات عدورى فيروس كورونا المستجد، وآخر المستجدات فى الإجراءات التى اتخذتها الاتحادات .