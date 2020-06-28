شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى يجتمع بلاعبى دجلة والجهاز الفنى اليوم بعد إصابة لاعب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا ماجد سامى، مالك أندية وادى دجلة، لاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو لعقد اجتماع عصر اليوم، الأحد، فى مقر النادى، وذلك بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية الثانية التى أجراها اللاعبون صباح الجمعة إصابة لاعب من الفريق بفيرس كورونا، وتم عزله مباشرة.

ولم يكشف ماجد سامى للاعبين أو الجهاز الفنى عن الهدف من الإجتماع الذى دعا إليه بشكل مفاجئ بعد ظهور حالة "كورونا" وسط اللاعبين.

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واستقر الجهاز الفنى على إلغاء التدريب الجماعى للفريق المقرر له اليوم، الأحد، حيث وافق الجهاز على طلب إدارة النادى بإلغاء التدريب، على أن يتم إعادة دراسة النظر فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل عام، وهل سيتم الاكتفاء بعزل اللاعب واستكمال التدريبات بشكل طبيعى، أو سيتم إلغاؤه بشكل عام.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى "سلبية" لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات، وقبل إجراء المسحة الثانية كان هناك شك فى إصابة 5 من اللاعبين بعد مخالطتهم للاعبون مصابون فى أندية أخرى، إلا أن النتيجة أثبتت إصابة لاعب واحد فقط، وسلبية مسحات الآخرين.

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق، وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الاندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.