شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى تعامل باحترافية شديدة فى ملف تمديد تعاقد فايلر.. ومرتجى السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب تعامل باحترافية شديدة فى ملف تمديد تعاقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "مجلس إدارة الأهلى تعامل مع ملف تمديد فايلر بإحترافية شديدة، أسند هذا الملف لخالد مرتجى عضو المجلس، وفايلر يتواصل مع مرتجى يومياً مثلما يتواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمتابعة كل المستجدات ".

وأضاف شوبير، "فايلر سيحضر إلى القاهرة لبداية رحلة جديدة مع الأهلى فى ظل رغبته فى إستمرار مسيرة تألقه مع المارد الأحمر".

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ويعلن مسئولو النادى الأهلى، خلال الساعات المقبلة، تفاصيل تجديد عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد المفاوضات المكثفة التى تمت خلال الساعات الماضية والتى أسفرت عن إتفاق بين الطرفين على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد الذى سيكون لمدة موسم واحد بعدما وقع المدرب السويسرى على عقود "أون لاين" خلال تواجده فى مسقط رأسه لقضاء إجازة هناك تستغرق عدة أيام وسيعود أوائل الشهر المقبل.

وشهدت المفاوضات الأهلاوية مع فايلر بعض العراقيل فى البداية قبل أن ينجح مسئولو النادى فى إقناع المدير الفنى بالتجديد لمدة موسماً ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وأكدت المصادر أن الساعات الأخيرة شهدت اتفاق حول جميع البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء بشرط موافقة أسرته وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التى عقدها فايلر مع أسرته عقب سفره لسويسرا منذ أيام .

وكشفت المصادر أن فايلر أرسل منذ قليل العقود موقعة بعد اصطحابها معه لسويسرا اثناء زيارته لأسرته، حيث عقد فايلر ومحاميه الخاص جلسة أونلاين مع إدارة الأهلى مساء أمس الأول الخميس وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة شهدت الاتفاق على كافة البنود التعاقدية، وأصر فايلر على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط رغم أن الإدارة الحمراء كانت تصر على تجديد عقده لمدة موسمين، وهو الأمر الذى طلب فايلر أن يحدث بعد انتهاء الموسم القادم بالتراضى بين الطرفيين كما حدث فى العقد الحالى، وترى إدارة الاهلى أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن فالمدرب تولّى تدريب الفريق فى سبتمبر الماضى وحصد معه السوبر المحلى (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلى قمة الدورى حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلى ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء وتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الجديد.