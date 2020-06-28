اتحاد الكرة: 19 إصابة بكورونا فى الدورى حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن عدد الإصابات في الدوري المصري الخاصة بفيروس كورونا بعد إجراء المسحات وصل حتى الآن إلى 19 حالة من بين لاعبين وإداريين وعامل مهمات فى فرق الدوري الممتاز.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 4 حالات جديدة بفريق بحرس الحدود و إصابة في صفوف طلائع الجيش ليكون عدد إجمالى الإصابات 19، هى كالتالى: 5 إصابات من نادى طنطا، و 4 إصابات بصفوف فريق حرس الحدود، ولاعب من طلائع الجيش، ولاعب من دجلة وأسوان والاتحاد السكندرى والمقاولون والجونة، بالإضافة إلى 4 لاعبين من إنبى.
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز، وقام لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضى قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.
وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين فى مران الأهلي اليوم كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.
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