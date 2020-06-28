- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 6 / 2020 فى مقدمتها، فايلر يعود إلى القاهرة أول يوليو بعد قضاء إجازة عائلية فى سويسرا
اتحاد الكرة يلغى المؤتمرات الصحفية بعد مباريات الدورى
كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لن تقام مؤتمرات صحفية بعد مباريات الدوري المقرر عودتها فى شهر أغسطس المقبل، وذلك ضمن الاجراءات الإحترازية والوقائية التى سيتم اتباعها مع استئناف النشاط حفاظا على سلامة عناصر المنظومة الرياضية سواء اللاعبين أو الأجهزة الفنية وكذلك العاملين فى وسائل الاعلام سواء صحفيين أو اعلاميين أو مصورين.
تخفيض عقد عمر جابر وراء التمديد 4 مواسم مع بيراميدز
مدد عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، تعاقده لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2024، حيث أضاف اللاعب لعقده مع الفريق السماوى موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2024، وأكدت إدارة بيراميدز أن التمديد جاء فى إطار سياسة النادى للحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات.
اتحاد الكرة: فيفا لم يمنح الأندية واللاعبين حرية المشاركة بالتدريبات أو المباريات
كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة ، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لم يرسل خطابا يمنح الأندية أو اللاعبين حرية عدم المشاركة في التدريبات أو المباريات" كما يردد البعض ، موضحا أنه الفيفا سبق وأرسل خطابا لجميع الاتحادات الرياضية فى شهر مارس الماضى ومنح للاعبين حرية الانضمام للمنتخبات من عدمه وهذا ليس له علاقة بالمسابقات المحلية.
بامبو يرحب بالعودة للإسماعيلي حال رحيله عن الزمالك
استقر كريم بامبو لاعب وسط الزمالك علي العودة الي الإسماعيلي الذي شهد تألقه الموسم الماضي قبل انضمامه للزمالك، في حالة استقرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك علي عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم المقبل، وأكد كريم بامبو للمقربين منه انه يفضل الانضمام للإسماعيلي الموسم المقبل في ظل راحته النفسية داخل قلعة الدراويش ، رافضا دخوله في صفقات تبادلية تؤدي لانضمامه إلي نادي أخر لا يرغب في اللعب ضمن صفوفه.
اتحاد الكرة يدرس معاقبة حازم إمام بعد بيان رفض عودة الدورى
تناقش اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات على حازم إمام لاعب الزمالك بعد البيان الذى أصدره اللاعب أمس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، والذى تضمن هجوما على اللجنة الخماسية حيث قال اللاعب فى البيان أنه اتحاد الكرة يضحى بأرواح اللاعبين من أجل إرضاء أحد الأندية.
يتسلّم لاعبو الأهلي ملابس جديدة من شركة الملابس العالمية الراعية للنادي أوائل يوليو المقبل من أجل إرتداءها خلال تدريبات الفريق القادمة بعدما تسلّم النادي كمية من الملابس وتم الإتفاق على توزيعها على اللاعبين والجهاز الفني في غضون الأيام المقبلة تزامناً مع عودة التدريبات للفريق التى عادت مؤخراً بعد تجميد ما يزيد عن مائة يوماً بسبب "جائحة" كورونا.
فايلر يعود إلى القاهرة أول يوليو بعد قضاء إجازة عائلية فى سويسرا
حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، 1 أو 2 يوليو المقبل على أقصى تقدير موعداً للعودة للقاهرة قادماً من بلاده بعدما سافر إليها يوم 12 يونيو الجارى لقضاء إجازة تستغرق عدة أيام يزور خلالها أسرته التى تُقيم هناك، وأجرى مسئولو القلعة الحمراء اتصالات مع المدرب السويسرى خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد عودته من بلاده، وأكد لهم أنه سيعود فى الأول أو الثانى من يوليو المقبل حسب ظروف الطيران، وشدد على أنه سيعود عبر إحدى الطائرة القادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية لعدم وجود رحلات مباشرة وقتها من سويسرا إلى القاهرة حيث سيستقل فايلر قطاراً من سويسرا إلى ألمانيا ومن فرانكفورت إلى القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 اخبار رياضية لا تفوتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.