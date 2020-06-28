7 اخبار رياضية لا تفوتك

يتسلّم لاعبو الأهلي ملابس جديدة من شركة الملابس العالمية الراعية للنادي أوائل يوليو المقبل من أجل إرتداءها خلال تدريبات الفريق القادمة بعدما تسلّم النادي كمية من الملابس وتم الإتفاق على توزيعها على اللاعبين والجهاز الفني في غضون الأيام المقبلة تزامناً مع عودة التدريبات للفريق التى عادت مؤخراً بعد تجميد ما يزيد عن مائة يوماً بسبب "جائحة" كورونا.

فايلر يعود إلى القاهرة أول يوليو بعد قضاء إجازة عائلية فى سويسرا

حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، 1 أو 2 يوليو المقبل على أقصى تقدير موعداً للعودة للقاهرة قادماً من بلاده بعدما سافر إليها يوم 12 يونيو الجارى لقضاء إجازة تستغرق عدة أيام يزور خلالها أسرته التى تُقيم هناك، وأجرى مسئولو القلعة الحمراء اتصالات مع المدرب السويسرى خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد عودته من بلاده، وأكد لهم أنه سيعود فى الأول أو الثانى من يوليو المقبل حسب ظروف الطيران، وشدد على أنه سيعود عبر إحدى الطائرة القادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية لعدم وجود رحلات مباشرة وقتها من سويسرا إلى القاهرة حيث سيستقل فايلر قطاراً من سويسرا إلى ألمانيا ومن فرانكفورت إلى القاهرة.