شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الحالة الصحية لأمين صندوق اتحاد اليد مؤمن صفا بعد حادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الحالة الصحية لـ مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، استقرارا بعد تعرضه لحادث بسيارته الخاصة أثناء عودته من الساحل الشمالى أمس السبت، لحضور جلسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لبحث آخر مستجدات الاستعداد لمونديال 2021 المنتظر أن تعقد اليوم .

وظهرت إصابات سطحية بسيطة على مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد، بالإضافة إلى وجود إصابة بخلع فى الكتف بعد إجراء الأشعة والفحوصات بعد نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر .

وحضر مؤمن صفا اجتماع المجلس الخميس الماضى لبحث آخر مستجدات قرار استكمال مسابقات الموسم الحالى قبل ان يغادر الى الساحل الشمالى .

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ومن ناحية أخرى تفويض لجان المسابقات والحكام واللجنة الفنية باتحاد كرة اليد لبحث الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للوصول إلى كتابة تقرير بشأن إستئناف المسابقة، تأتى هذه القرارات فى ظل إرسال استفسار من الاتحاد الدولى لمعرفة مبررات الإلغاء وبيان وزارة الرياضة الذى صدرمؤخرا بشأن عدم إلغاء أى مسابقة .

ويأتى البيان الذى خرج من وزارة الرياضة يؤكد استئناف جميع المسابقات، وأنه لا إلغاء لأى مسابقة فى أى لعبة ما يجعل مجلس اتحاد اليد برئاسة هشام نصر مضطراً لإعادة النظر فى قرار الإلغاء والذى جاء بموافقة 17 ناديا، حسب ما صرح به عبده عبد الوهاب عضو المجلس فى الوقت الذى رفض فيه النادى الأهلى هذا القرار.

يذكر أن الأندية التى حضرت اجتماع اتحاد اليد، الاثنين الماضى، لبحث تصورات عودة النشاط، وافقت بالإجماع على قرار الإلغاء عدا الأهلى فى ظل غياب 4 أندية عن الحضور.