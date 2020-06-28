شكرا لقرائتكم خبر عن أوسة يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا بسبب حساب "مزور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى الزمالك السابق ووادى دجلة الحالى، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، موضحاً أن حسابا مزورا ليس تابعا له سبب نشر هذه الشائعة عبر موقع "فيس بوك"، مشدداً على أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه ذلك الحساب المزور خلال الساعات المقبلة، وأنه بصحة جيدة ويتقدم بالشكر على كل من حرص على التواصل معه فى الساعات الأخيرة.

وقال أوسة، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، "صباح الخير على أصدقائى أنا الحمد الله بخير وصحة ولم أصب بكورونا، الخبر اللى نزل على مواقع كتير خبر غير صحيح تماما ومأخوذ من صفحة وهمية.. شكرا جزيلا على الحب والاهتمام من الجميع، الصفحة دى مش بتاعتى ..شكرا على حبكم ودعمكم ربنا يحفظنا ويحفظ أهل مصر الطيبين و يشفى ويعافى كل مريض .وأشكركم".

وشدد أوسة على أنه فوجئ صباح اليوم، الأحد، بتلك الشائعة مع وجود اتصالات من جانب عدد كبير من أصدقائه لذا حرص على كتابة منشورا عبر حساباته المختلفة للتأكيد على عدم إصابته بكورونا خاصة إنه أجرى مسحة الفيروس فى وادى دجلة وجاء نتيجة التحاليل الخاص به، سلبية، متمنيا الشفاء لجميع المصابين بذلك الفيروس.

كشف محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى الزمالك السابق ووادى دجلة الحالى، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، موضحاً إن حساب مزور ليس تابع له سبب نشر هذه الشائعة عبر موقع "فيس بوك"، مشددا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه ذلك الحساب المزور خلال الساعات المقبلة، مشدداً إنه بصحة جيدة ويتقدم بالشكر على كل من حرص على التواصل معه فى الساعات الأخيرة.

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وقال أوسة عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك":"صباح الخير على أصدقائى أنا الحمد الله بخير وصحة ولم أصاب بكورونا، الخبر اللى نزل على مواقع كتير خبر غير صحيح تماما ومأخوذ من صفحة وهمية.. شكرا جزيلا على الحب والاهتمام من الجميع، الصفحة دى مش بتاعتى ..شكرا على حبكم ودعمكم ربنا يحفظنا ويحفظ أهل مصر الطيبين و يشفى ويعافى كل مريض .وأشكركم".

وشدد أوسة أنه فوجئ صباح اليوم، الأحد، بتلك الشائعة مع وجود اتصالات من جانب عدد كبير من أصدقائه لذا حرص على كتابة منشورا عبر حساباته المختلفة للتأكيد على عدم إصابته بكورونا خاصة إنه أجرى مسحة الفيروس فى وادى دجلة وجاء نتيجة التحاليل الخاص به، سلبية، متمنيا الشفاء لجميع المصابين بذلك الفيروس.



منشور أوسة

وأوضح عبد المنصف لليوم السابع إنه فى طريقه خلال الوقت الحالى إلى ناديه بعدما استقر الجهاز الفنى على إلغاء التدريب الجماعى للفريق المقرر له اليوم، الأحد، حيث وافق الجهاز على طلب إدارة النادى بإلغاء التدريب، على أن يتم إعادة دراسة النظر فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل عام، وهل سيتم الاكتفاء بعزل اللاعب المصاب بفيروس كورونا فى الفريق واستكمال التدريبات بشكل طبيعى، أو سيتم إلغاؤه بشكل عام.