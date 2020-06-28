شكرا لقرائتكم خبر عن مران المجموعة الثانية بالأهلي.. تقسيمة بالكرة وفقرة خاصة للشناوى وشوبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت المجموعة الثانية من لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباتها صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وبدأ المران بمحاضرة قصيرة مع الجهاز الفنى عن الوحدات التدريبية التى سيخضع لها اللاعبون فى مران اليوم، وخاضت المجموعة تدريبات بدنية قوية، وبعدها بدأت تدريبات الكرة، حيث منح الجهاز الفنى اللاعبين جرعات بدنية متنوعة فى إطار تجهيزهم لعودة النشاط الرياضى محليا وقاريا.

كما خاض ثنائى حراس مرمى الاهلى محمد الشناوى ومصطفى شوبير تدريبات قوية على الصعيدين الفنى والبدنى قبل خوض تدريبات أخرى تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، وتضم هذه المجموعة كلاً من وليد سليمان ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجى وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادى رضوان ومصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد فخرى وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومحمد محمود.

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فيما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش، وانطلق مران المجموعة الأولى فى الثامنة والنصف صباحا، وفقا الجدول التدريبى الذى أعده الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وخاض صالح جمعة جلسة فى الجيم على هامش المران، وفقاً لتعليمات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق المتواجد حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته.

وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين فى مران اليوم كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.

كما خاض ثنائى الفريق حمدى فتحى ومحمد محمود جلسة فى الجيم، قبل تنفيذ باقى فقرات البرنامج التأهيلى الخاص بهما على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ويقوم ثنائى الأهلي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الخاص بهما لتجهيزهما للعودة الى المشاركة فى المران الجماعى والمقرر لها فى غضون أسبوعين.