شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير قائمة الأهلى والزمالك والمرشحين للرحيل عن القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب إعلان النادى الأهلى تجديد عقد فايلر براتب شهرى تقدر قيمته بـ188 الف دولار شهرياً، بينما يحصل برفقة جهازه المعاون على 232 ألف دولار شهرياً، حيث سيحصل فايلر وجهازه المعاون على 300 ألف دولار شهرياً، ويُبقى فايلر على جهازه المعاون بالكامل والمكون من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، ديفيد سيزا مدربا عاما، سامى قمصان مدرب مساعد بينما طلب فايلر تعيين طبيب نفسى مصرى وهو الأمر الذى وافقت عليه الإدارة الحمراء.

وكان نادى الزمالك أعلن أيضا تجديد عقد كارتيرون لموسم إضافى بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد مع مسئولى النادى الأبيض ليستعد الخواجة لمواصلة سلسلة النجاحات التى بدأها مع الفريق الأبيض بتحقيق بطولتين هما السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى والسوبر المحلى على حساب الأهلى ويكون بذلك أول مدرب يجدد عقده فى عهد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

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"سوبر كورة" يستعرض مصير قائمتى الفريق بعد تجديد المدربين ولمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

كان رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قد طلب من معاونيه تقريراً عن فريق الوداد المغربى وإستعداداته لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى سيجمع الفريقين خلال سبتمبر المقبل، وتحدث فايلر مع معاونيه خلال الساعات الماضية بشأن الفريق المغربى وحالة لاعبيه وكذلك الإصابات التى يعانى منها وموقفها قبل صدام نصف نهائى دورى الأبطال وغيرها من الأمور الفنية التى تهم الأهلى فى اللقاء المرتقب.

ويتواجد فايلر حالياً فى سويسرا لقضاء أجازة تستغرق عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك لكن المدرب السويسرى فتح خطاً ساخناً مع معاونيه فى الأهلى للإطمئمان على أحوال الفريق وتدريباته بالقاهرة التى تم إستئنافها مؤخراً بعد فترة غياب طويلة بسبب جائمة كورونا، كما إستفسر المدير الفنى عن عدة أمور خاصة بالفريق المغربى وطلب معلومات وتفاصيل كلملة عن الوداد من أجل الاستعداد الجيد لهذه المواجهة المرتقبة.