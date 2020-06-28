شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يوجه رسالة لمنتقديه: "الرد هيكون فى الملعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب، على منتقديه مؤكداً أن الملعب سيحسم هذا الجدل، وذلك بعد دخول اللاعب على رادر النادى الأهلى بعدما تلقى عرضاً من القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية بناءً على توصية من رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، وقال طاهر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "بالنسبة للناس اللى بتقول إنى لو جيت الأهلى هكون صفقة فاشلة، أنا مش هرد عليكو غير فى الملعب وهتعرفو بعدها إذا كانت فاشلة أو ناجحة والتوفيق للجميع".



طاهر محمد

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادي لم يحسم مصير طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، حتى الآن، وقال عادل في تصريحات خاصة: مازالت المفاوضات مستمرة بشأن طاهر عقدنا جلسة مع مسئولي الأهلي ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن اللاعب، والشروط التي قدمناها هي بيع اللاعب للأهلي بمبلغ 40 مليون جنية دون إدخال اللاعب في صفات خرى.

Advertisements

أضاف عادل: مازال من المبكر تحديد مصير المفاوضات لدينا فرصة لمناقشة الوضع خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، كشف طاهر محمد طاهر، عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديدًا، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى .

وأكد طاهر أن المقاولون لم يقف عائقاً فى تحقيق طموحه، مقدرا فى الوقت نفسه الدور الذى قام به مسئولو النادى تجاهه، خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجارى لاستعادة مكانة المقاولون فى الدورى العام، والمركز الذى يليق بالنادي.