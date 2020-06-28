شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل تدريباته بعد إجراء المسحة الثانية وتركيز على الجانب البدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب تدريباته بعد العودة من فترة التوقف الطويلة، التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ويركز عماد النحاس المدير الفنى للفريق على الجوانب البدنية استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى 25 يوليو المقبل.

وكان الجهاز الفنى للمقاولون، بقيادة عماد النحاس، قرر تقسيم الفريق إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 لاعبين فقط يتم إعدادهم على مدار اليوم التزاماً بمبدأ التباعد الاجتماعى حرصاً على سلامة اللاعبين.

وخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس والمهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على قطاع الكرة، أمس السبت، لإجراءات المسحة الثانية للكشف عن كورونا، تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي.

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وكانت نتائج المسحة الأولى التى جرت الاثنين الماضى بقلعة ذئاب الجبل أظهرت وجود حالة إيجابية رفض المقاولون الكشف عن هويتها احتراماً للخصوصية، وأكد مسئولو النادى أنه تم عزل الحالة المصابة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وخضع جميع لاعبى المقاولون للفحص الطبى للكشف عن كورونا، باستثناء الثنائى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الذى يتواجد حالياً فى تونس، وعبد الله ياسين الذى سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته فى بداية أزمة كورونا.