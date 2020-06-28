تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إسبانيول اليوم الأحد في الليجا

يستعد فريق ريال مدريد، اليوم الأحد، لمواجهة نظيره إسبانيول، في المباراة التي تجمع بينهما، على ملعب باور 8، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد أمام إسبانيول

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

سيكون موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة الثنية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول

ستكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم الأحد، في الدوري الإسباني منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3 وإتش دي 1، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

يدخل ريال مدريد المباراة تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المرتقب، لاقتناص الصدارة من برشلونة الذي تعادل أمس أمام سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يتصدر برشلونة بفارق

نقطة واحدة فقط.

وخاض ريال مدريد في الدوري هذا الموسم 31 مباراة، ويتبقى له 7 لقاءات على التتويج باللقب في حال إذا فاز بها جميعًا، حيث جمع ريال مدريد الـ 68 نقطة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة والتعادل في 8 مباريات، والخسارة في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 59 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 21 هدفًا.

بينما يدخل إسبانيول المباراة، ولا بديل أمامه سوى تحقيق نتيجة إيجابية أو الفوز لإنقاذ نفسه من الإغراق في دوامة الهبوط.

ويتواجد إسبانيول في المركز الأخير بترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات فقط، والتعادل في 9 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في 17 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفا، واهتزت شباكه 50 مرة.