يوفنتوس يحسم صفقة جديدة من مانشستر سيتي

ترددت أنباء، اليوم الأحد، تشير إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي اتفق مع صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكدت شبكة "فوتبول إيطاليا" أن يوفنتوس نجح في حسم صفقة الإنجليزي الشاب فيليكس كوريا نجم مانشستر سيتي، وسوف يخضع للفحص الطبي رفقة البرازيلي آرثر ميلو نجم وسط برشلونة، اليوم الأحد، كما كشفت مصادر

صحفية في إيطاليا وأبرزها جيانلوكا دي مارزيو أن يوفنتوس حسم صفقة جوهرة مانشستر سيتي ومن المتوقع أن يدعم فريق الشباب تحت 23 عامًا الموسم المقبل.

كان كوريا، البالغ من العمر 19 عامًا فقط، قد انتقل لمانشستر سيتي قادمًا من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وتم

إعارته لنادي ألكمار بالدوري الهولندي، ويجيد اللاعب الشاب شغل مركز الجناح الأيمن على الرغم من إمكان مشاركته أيضًا على اليسار ويعد من أبرز عناصر منتخب البرتغالي تحت 19 عامًا، وساهم في بلوغه نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية قبل 19 عامًا قبل عام.

من المتوقع أن يخضع كوريا للفحص الطبي في يوفنتوس يوم الأحد رفقة البرازيلي آرثر ميلو الذي وصل من برشلونة في الساعات الأولى من الصباح ويستعد للخضوع للفحص الطبي أيضًا.