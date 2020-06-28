الأرجنتين تعلن إجراء تطويرات على ملعب نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا

أعلنت الأرجنتين إجراء بعض أعمال التطوير على ملعب ماريا ألبرتو كيمبس، والمقرر له استضافة نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا صيف العام المقبل، بعد التأجيل بسبب تداعيات

وأكدت، أن الاستاد سيشهد عمليات تطوير شاملة، في المدرجات وأماكن عقد المؤتمرات الصحفية، إضافة إلى تجديد أنظمة الإضاءة.

ومن المقرر أن تستضيف الأرجنتين فعاليات البطولة بالإشتراك مع دولة كولومبيا. صيف العام المقبل، بعد التأجيل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وأكدت، أن الاستاد سيشهد عمليات تطوير شاملة، في المدرجات وأماكن عقد المؤتمرات الصحفية، إضافة إلى تجديد أنظمة الإضاءة.ومن المقرر أن تستضيف الأرجنتين فعاليات البطولة بالإشتراك مع دولة كولومبيا.

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