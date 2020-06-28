الأهلي يُجري المسحة الطبية الثانية عقب ختام المران الصباحي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم

على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.قام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الثانية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.وكان الأهلي أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضي قبل العودة إلى التدريبات، وجاءت جميع النتائج سلبية.