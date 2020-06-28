قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية للثنائي؛ شريف إكرامي وعلي لطفي، في مران المجموعة الأولى صباح اليوم الأحدعلى ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة منها التصويبات والعرضيات.
ويواصل الأهلي تدريباته يوميًا؛ استعدادًا لعودةالنشاط الرياضي محليًا وقاريًا.
وتضم المجموعة الأولى كلًا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات قوية لحراس الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.