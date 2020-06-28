تدريبات قوية لحراس الأهلي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية للثنائي؛ شريف إكرامي وعلي لطفي، في مران المجموعة الأولى صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. على ملعب التتش بالجزيرة. وشهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة منها التصويبات والعرضيات. ويواصل الأهلي تدريباته يوميًا؛ استعدادًا لعودة النشاط الرياضي محليًا وقاريًا. النشاط الرياضي محليًا وقاريًا. وتضم المجموعة الأولى كلًا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

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