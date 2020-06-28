شاهد.. ملخص سقوط برشلونة في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بالليجا

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من

وسجل هدفي برشلونة كلا من: لويس سواريز في الدقائق 20 و67، بينما أحرز لسيلتا فيجو سمولوف في

الدقيقة 50 وأسباس في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، وبينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر، في انتظار مباراة ريال مدريد اليوم الأحد، أمام إسبانيول.