سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين منبطولة الدوري الإسباني "الليجا".
وسجل هدفي برشلونة كلا من: لويس سواريز في الدقائق 20 و67، بينما أحرز لسيلتا فيجو سمولوف فيالدقيقة 50 وأسباس في الدقيقة 88.
بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، وبينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر، في انتظار مباراة ريال مدريد اليوم الأحد، أمام إسبانيول.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ملخص سقوط برشلونة في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بالليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.