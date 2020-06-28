خاض الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، قبل تنفيذ باقي فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش مرانالفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.
ويقوم ثنائي الأهلي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهماللعودة الى المشاركة في المران الجماعي والمقرر لها في غضون أسبوعين.
ويخضع حمدي فتحي ومحمد محمود لتدريبات قوية تشتمل على جلسة «جيم» ثم تدريبات الملعب التي يركز فيها طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل على تدريبات الكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ثنائي الأهلي يخوضان جلسة في "الجيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.