شباب أهلي دبي يعلن تعيين الإسباني زاراجوسا مديرًا فنيًا

أعلن نادي شباب أهلي دبي الإماراتي، تعيين المدرب الإسباني جيرارد زاراجوسا، مديرًا فنيًا للفريق الأول، بدلاً من مهمته الحالية كمدرب مع فريق الشباب بالنادي تحت 21 عامًا.

كان فريق شباب أهلي دبي، صاحب الصدارة للقب دوري الخليج العربي قبل فترة التوقف الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، لتعلن بعدها رابطة المحترفين إلغاء فعاليات الموسم الحالي

من دون تحديد هوية الفريق البطل أو الأندية الهابطة إلى الدرجات الأدنى.وفضل النادي الإماراتي تعيين مدرب فريق الشباب في مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول، بسبب تعثر المفاوضات مع مدرب أجنبي آخر، لظروف توقف النشاط الكروي الحالية.