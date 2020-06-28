رياضة | مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، سيحول الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي انتباهه وتركيزه إلى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي استأنفت نشاطها بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل اليوم الأحد في ختام مباريات دور الثمانية للبطولة والذي افتتحت فعالياته أمس السبت بفوز مانشستر يونايتد على نورويتش بهدفين لهدف.

وفي المباراتين الأخريين بهذا الدور، يلتقي شيفيلد يونايتد مع أرسنال وليستر سيتي مع تشيلسي اليوم الأحد.

وبعد خروجه صفر اليدين من صراع الدوري، سيخوض مانشستر سيتي مباراته أمام نيوكاسل باعتبارها "مباراة نهائية" خاصة بعد هزيمته أمام تشيلسي 1 / 2 يوم الخميس الماضي والتي توجت ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا قبل المراحل السبعة الأخيرة من المسابقة.

واعترف جوارديولا بأن تركيز الفريق ينصب الآن على الدفاع عن لقب الكأس الذي توج به في الموسم الماضي بالفوز على واتفورد في النهائي.

وأشار جوارديولا إلى أنه يعتبر مباراة نيوكاسل مباراة نهائية موضحا أن اختياراته لتشكيلة الفريق في هذه المباراة سيعتمد على الحالة البدنية لكل لاعب بعد مباراة تشيلسي.

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وأصبح اختيار تشكيلة الفريق من الموضوعات التي تؤرق جوارديولا في ظل إصابة مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في الركبة اليسرى خلال مباراة الفريق التي فاز فيها 5 / صفر على بيرنلي يوم الاثنين الماضي.

وسافر أجويرو إلى برشلونة أمس الأول الأربعاء لإجراء الجراحة وقال إنها نجحت.

وأوضح جوارديولا :"لا أعلم متى سيكون الفريق لائقا بشكل تام لخوض مباراة كل ثلاثة أيام... نعاني من بعض الكدمات وهو شيء طبيعي. يجب أن نراجع يوميا كيف يمكننا تجنب الإصابات".

ويستضيف شيفيلد يونايتد فريق أرسنال، وقال كريس وايلدر المدير الفني لشيفيلد إن الفريق يحتاج لإيجاد استراتيجيته سريعا إذا أراد الاستمرار في المسابقة بعد المستوى المتواضع له في الآونة الأخيرة.

وأوضح وايلدر :"ليس لدجينا وقت على ملعب التدريب لتصحيح الأخطاء... هناك العديد من الأخطاء بالتأكيد في الوقت الحالي ، سواء فردية أو جماعية".

وأضاف : "يجب أن نختار تشكيلة الفريق بشكل صحيح وأن نوجه الرسائل الصحيحة للاعبين. الأهم من ذلك ، يتعين على اللاعبين الارتقاء بالمستوى".

وفي المباراة الأخرى بدور الثمانية للكأس ، سيحاول تشيلسي الاستفادة من الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز على مانشستر سيتي أمس ليعبر إلى المربع الذهبي بالكأس على حساب ليستر سيتي صاحب المركز الثالث بالدوري.