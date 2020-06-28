رياضة | فيتل يتوقع منافسة متقاربة في سباقي النمسا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيتل يتوقع منافسة متقاربة في سباقي النمسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع سيباستيان فيتل أن تكون المنافسة متقاربة والفوارق ضئيلة عند انطلاق موسم بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات بإقامة سباقين متتاليين في النمسا.

وقال إن فريقه فيراري سيكون في حاجة إلى تحسين إستراتيجيته في السباق ليكون صاحب قوة تنافسية في الأسبوعين.

وواصل سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات وزميله شارل لوكلير الاستعداد لانطلاق موسم 2020، الذي تأجلت بدايته بسبب جائحة فيروس كورونا، بقيادة سيارة فيراري 2018 (إس.إف.71-إتش) الأسبوع الماضي.

وسينطلق الموسم بسباق جائزة النمسا الكبرى في حلبة ريد بول في الخامس من يوليو ثم يقام السباق الثاني على الحلبة ذاتها بعد أسبوع واحد ضمن ثمانية سباقات في أوروبا.

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وقال فيتل في مقابلة مع فيراري "ليس لدي خبرة في العودة إلى نفس الحلبة لخوض سباق آخر بعد أسبوع واحد. أتوقع أن مستوى المثالية سيكون أعلى في الأسبوع الثاني وسيكون مستوى الأخطاء أقل".

وأضاف "أعتقد أنه ستكون هناك فرصة للنظر إلى السباق ومراجعة الإستراتيجية والحصول على فرصة أخرى بعد سبعة أيام وهذا أهم شيء وسنرى كيف سنتعامل مع هذا التحدي".

وستقام أول ثمانية سباقات دون مشجعين ووسط قيود صارمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد والتي تسببت في مقتل أكثر من 493 ألف شخص حول العالم.

وقال فيتل البالغ عمره 32 عاما والذي أكد رحيله عن فيراري في نهاية الموسم إنه لم يسبق له المنافسة أمام مدرجات فارغة.

وأضاف السائق الألماني "لم يسبق لي أن فعلت ذلك. لا أستطيع حتى أن أتخيل هذا الأمر".