رياضة | فيروس كورونا يؤجل عودة دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يؤجل عودة دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن الموسم ربما يتأجل انطلاقه لو كان هناك ”انتشار كبير“ لفيروس كورونا بين اللاعبين في أورلاندو حيث تعود البطولة في 30 يوليو تموز بدون حضور الجماهير.

وكانت البطولة هي أول مسابقة كبرى في أمريكا الشمالية توقف نشاطها في منتصف مارس بعد إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بالفيروس.

وتم الاتفاق على استئناف الموسم بمشاركة 22 فريقا من أصل 30 ناديا في البطولة في ديزني وورلد بفلوريدا.

وأبلغ سيلفر شبكة ئي.إس.بي.إن التلفزيونية أنه لو زادت حالات الإصابة بين الفرق التي ستدخل في عزلة في فلوريدا "فربما يؤدي ذلك إلى إيقاف" البطولة.

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وأشار سيلفر إلى أن ارتفاع حالات الإصابة في فلوريدا إلى مستويات قياسية زاد من المخاوف لكن الفرق ستدخل في معسكر معزول حيث سيتدرب ويعيش اللاعبون دون خروجهم للحد من مخاطر التعرض للمجتمع المحيط.

وتأتي تصريحات سيلفر بعد إعلان البطولة عن إصابة 16 لاعبا بالفيروس من بين 302 اختبار في 23 يونيو.

ولم تعلن الرابطة عن هوية اللاعبين.

وتسافر الفرق إلى أورلاندو بدءا من السابع من يوليو على تعود المنافسات في 30 يوليو.