رياضة | لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة الثانية من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة الثانية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لتحليل المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

وكان الأهلي قد أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضي قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

واختتمت المجموعة الأولى بالنادي الأهلي، تدريباتها اليوم تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام، في ظل غياب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يتواجد في بلاده للحصول على إجازة للإطمئنان على إسرته.