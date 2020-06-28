رياضة | بن شيخة يقترب من الرحيل عن مولودية وجدة المغربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بن شيخة يقترب من الرحيل عن مولودية وجدة المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لنادي مولودية وجدة المغربي لكرة القدم نيته في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي وعدم تجديد عقده الذي ينتهي الصيف الجاري.

وكشف بن شيخة، في تصريح للتلفزيون الجزائري الحكومي، مساء السبت، انه تحدث مع رئيس مولودية وجدة وأخبره بنيته في الرحيل بنهاية الموسم، لكنه أكد في نفس الوقت أنه لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.

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وأكد بن شيخة، أن مولودية وجدة، استحق المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري المغربي الذي لم يغادره منذ انطلاق الموسم رغم عدم امتلاكه لإمكانيات كبيرة مقارنة بالرجاء البيضاوي وجاره الوداد واتحاد طنجة.

ويحتل مولودية وجدة المركز الثالث برصيد 34 نقطة متخلفا بنقطتين عن الوداد البيضاوي المتصدر، ونقطة واحدة عن الفتح الرباطي الوصيف.

كان الاتحاد المغربي أعلن في وقت سابق استئناف مسابقة الدوري اعتبارا من 25 يوليو المقبل.