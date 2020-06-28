رياضة | بتنظيم إماراتي.. الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي تدعو مصر لدورة إعداد مدربي ألعاب القوى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بتنظيم إماراتي.. الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي تدعو مصر لدورة إعداد مدربي ألعاب القوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لمواصلة التغلب على جائحة كورونا وما فرضته على الرياضة بمختلف اشكالها وعلى جميع الأنشطة ومن بينها أنشطة الأولمبياد الخاص ، تواصل الرئاسة الإقليمية دوراتها التدريبية عن بعد باستخدام المنصة الافتراضية وتقنية ZOOM بإقامة دورة إعداد مدربي ألعاب القوى وتنظيم وإدارة المسابقات(رؤية مستقبلية لتدريب ألعاب القوى فى ظل الأزمات العالمية ).

هذه الدورات يقوم بتنظيمها الأولمبياد الخاص الإماراتي ، وهى استكمال مجموعة الدورات التي أقامتها الرئاسة الإقليمية ، من منطلق حرص المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي على استكمال خطة الدورات التدريبية استعدادا للاستحقاقات القادمة الالعاب الاقليمية و الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023، وتم توجيه الدعوة لمختلف برامج المنطقة فى مقدمتهم مصر .

وصرح دكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت مجموعة من الدورات الأساسية الهامة لإعداد مدربين فى عدد من الرياضات بلغوا 1500 مدربا ومدربة من 16 دولة عربية ، وقام بإلقاء المحاضرات الأساسية لمجموعة من الخبراء وأساتذة كليات التربية الرياضية ، وسوف يتبعها بمجموعة من الدورات التخصصية.

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كما أنه يتم الإعداد لها بهدف الوصول إلى مدرب مؤهل للعمل بدرجة عالية مع لاعبى الاولمبياد الخاص ، خاصة انهم لاعبون يحتاجون الى خبرات وإمكانات خاصة فى التعامل.

وأضاف محي الدين بأن الدورة القادمة ستقام يوم الأربعاء 30 يونيو وتم فتح باب التسجيل لمختلف برامج المنطقة ، وتتناول إعداد مدربي ألعاب القوى وتنظيم وإدارة المسابقات، يلقيها المحاضر الدولي الدكتور محمد عنبر بلال أستاذ العاب القوى و وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - كلية التربية الرياضية، جامعة مدينة السادات وعضو اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى الجامعات المصرية، و محاور الدورة الفاقد التدريبى جراء توقف التدريب، الممارسة الرياضية الآمنة للاعب،التدريب الذاتى للاعب ، الأدوات والأجهزة الرياضية المنزلية للحفاظ على المستوى الأمثل للياقة.،الأرقام الشخصية للاعبي الأولمبياد الخاص بعد جائحة كورونا.

كما يشارك فى الدورة المحاضر الإماراتى الدكتور رجاء الكعبي وهو الخبير الفنى و التحكيمي بألعاب القوى، و المنسق الفني لألعاب القوى بالألعاب الإقليمية 2018 و الألعاب العالمية 2019 ، وسوف يتحدث حول كيف يمكنك تنظيم و إدارة منافسات ألعاب القوى ، عوامل نجاح التنظيم ودور لجان التحكيم المختلفة