رياضة | قائمة هدافي الدوري الألماني خلال آخر 10 مواسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 11:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قائمة هدافي الدوري الألماني خلال آخر 10 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع ختام منافسات الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2019-2020 اليوم السبت، بإقامة مباريات الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة، توج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بلقب هداف الدوري عن جدارة، للمرة الخامسة في مسيرته، وفي ما يلي قائمة هدافي "البوندسليغا" خلال آخر 10 مواسم والفرق التي حققت لقب الهداف بقميصها وكذلك عدد الأهداف:

2010 / 2011 : ماريو غوميز (بايرن ميونخ) - 28 هدفاً.

2011 / 2012 : كلاس-يان هونتيلار (شالكه) - 29 هدفاً.

2012 / 2013 : شتيفان كيسلينج (باير ليفركوزن) - 25 هدفاً.

2013 / 2014 : روبرت ليفاندوفسكي (بروسيا دورتموند) - 20 هدفاً.

2014 / 2015 : أليكس ماير (إينتراخت فرانكفورت) - 19 هدفاً.

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2015 / 2016 : روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - 30 هدفاً.

2016 / 2017 : بيير-إيمريك أوباميانغ (بروسيا دورتموند) - 31 هدفاً.

2017 / 2018 : روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - 29 هدفاً.

2018 / 2019 : روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - 22 هدفاً.

2019 / 2020 : روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - 34 هدفاً.

ولا يزال النجم السابق جيرد مولر، الأكثر تتويجاً بلقب هداف "البوندسليغا"، حيث توج به سبع مرات ويليه ليفاندوفسكي برصيد خمسة ألقاب، وأولف كيرستن وكارل-هاينز رومينيجه برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما، وكلاوس ألوفس ولوثار إيمريك ويوب هاينكس وشتيفان كونتس ومارتن ماكس وديتر مولر ورولاند فولفارت وأنطونيو يبواه برصيد لقبين لكل منهم.