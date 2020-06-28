الامارات | قبضة "كورونا" تطال حارس مرمى اتحاد جدة السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن قبضة "كورونا" تطال حارس مرمى اتحاد جدة السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن البرازيلي مارسيلو جروهي، جارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد جدة السعودي، عن إصابته بفيروس "كورونا المستجد COVID-19".

وجاء إعلان الحارس عن إصابته بالفيروس التاجي، بعدما أجرى مسحةً طبية، تمهيداً لخوضه التدريبات مع فريقه قبيل العودة واستكمال الدوري السعودي للمحترفين، وظهرت نتيجتها إيجابية.

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وقال مارسيلو (33 عاماً)، وعبر فيديو بثه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إن: "تحاليل كورونا جاءت إيجابية"، معرباً عن رغبته في العودة السريعة ومواصلة مشواره مع الفريق فيما تبقى من جولات الدوري.

وتأتي إصابة حارس اتحاد جدة، في الوقت الذي عاودت فيه فرق الأندية في السعودية، خوض التدريبات، تمهيداً لعودتها واستكمال ما تبقى من دوري "كأس محمد بن سلمان" للمحترفين، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الرياضة في المملكة في وقت سابق، عن استئناف الدوري السعودي في الرابع من أغسطس المقبل.

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