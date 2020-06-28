شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر على إعارة صالح جمعة دون إدراج بند أولوية البيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي إعارة صالح جمعة نجم وسط الفريق في الموسم المقبل، بعد تجديد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لعقده، ورفضه بقاء صالح جمعة داخل النادي في وجوده، وذلك ليس لأسباب فنية ولكن لوجود خلاف سابق بين الطرفيين.

وعلم "الخليج 365" أن لجنة التخطيط رفضت بيع صالح جمعة نهائياً ولكنها وافقت على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لأياً من الأندية التي طلبت ضمه لمدة موسم واحد دون أن يشمل العقد بند يمنح النادي المعار اليه صالح جمعة الحق في شرائه حتى يعود مًجدداً للفريق بمجرد انتهاء اعارته.

ويمتلك صالح جمعة في الوقت الحالي عرضين أحدهما من الدوري البرتغالي والأخر من الدوري المجري بخلاف امتلاك صانع الألعاب الدولي 3 عروض محلية، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بالتعليمات، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمر على خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية.