شكرا لقرائتكم شاهد.. لاعبو الأهلي يتوافدون على ملعب التتش استعدادا لإنطلاق المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ لاعبو النادي الأهلي في التوافد على مقر القلعة الحمراء بالجزيرة استعدادا لخوض التدريبات اليومية، بعدما عاد الفريق الأحمر إلى تدريباته يوم الأربعاء الماضي عقب فترة توقف طويلة استغرقت مائة يوم تقريباً منذ توقف النشاط الرياضي في منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقام العاملين برش ملعب التتش بالمياة تمهيداً لبدء المران، ويخضع اليوم ، الأحد، لاعبو الأهلي وعناصر الجهاز الفني والإداري والطبي لمسحة الكورونا الثانية بمقر النادي بالجزيرة، بعد أنى أثبتت المسحة الأولى سلبية جميع العينات التي تم الحصول عليها من جهاز الكرة بالأهلي ، وينفذ مسئولو الأهلي الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد العودة للتدريبات، في الوقت الذي يتواجد 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، ويتم تقسيم اللاعبين للتدريب على مجموعتين، ويتم التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التى سيتم استخدامها فى التدريب.



الأهلي (3)

على صعيد متصل ، أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى أن الفريق كان على أتم استعداد لعودة التدريبات، وهو ما ظهر خلال الأيام الأولى من فترة الإعداد التى يخوضها الفريق حالياً عقب قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسماح للأندية للعودة إلى التدريبات الجماعية، والاستعداد لعودة الدورى من جديد بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم.

Advertisements

وأكد قمصان أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وضع برنامجا خاصا للاعبين خلال فترة التوقف اشتمل على جانب بدني، وهو ما ساهم بشكل كبير فى وصول اللاعبين لدرجة جيدة من معدل اللياقة، وهو ما ظهر مردوده فى الأيام الأولى لاستئناف التدريبات.

وأوضح المدرب المساعد أن الجهاز الفنى يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ اليوم الأول فى التدريبات، وفقا لإرشادات وزارة الشباب والرياضة، حيث تم إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة، بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين أثناء المران ومراعاة التباعد خارج الملعب.

وشدد قمصان على أن اجتماع اللجنة الخماسية مع المدربين الذى حضره مؤخراً كان هدفه الأساسى مناقشة الفترة الزمنية الكافية للتحضير بدنيا وفنيا لمراعاة ذلك خلال وضع جدول الدوري، مشيرا إلى أن فترة الإعداد الحالية كافية من أجل التحضير للمرحلة المقبلة.