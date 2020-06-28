شكرا لقرائتكم أحمد علاء يبدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي فى طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش الجرى حول الملعب فى المرحلة الأخيرة من برنامجه للتخلص من إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى يناير الماضى ، ويلعب أحمد علاء لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسم وأحد فقط قادما من النادى الأهلى .

وفى وقت سابق قال أحمد علاء إنه يشعر بأن إصابة الرباط الصليبى التى داهمته فى مباراة حرس الحدود هى اختبار من المولى عز وجل، مؤكدا رضاه التام واستعداده للعودة أفضل من ألفترة السابقة، متابعًا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "قدر الله وما شاء فعل، الإصابة اختبار من الله وأنا راض ومتقبل وأسعى جاهداً للعودة للملاعب بأفضل صورة".

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وعن تقييمه لرحلته مع الأهلى قال أحمد علاء فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، "واجهت سوء توفيق وتعرضت لظروف خارجة عن إرادتى كانت سبباً فى عدم لعبى بشكل أساسى، ولكنى سأحأول العودة مجدداً للأهلى فكل شىء هناك يساعد على النجاح" وعن رأيه فى شقيقه محمود علاء علق مدافع الطلائع: "محمود رقم 1 فى مصر حالياً فهو لاعب منتخبات ونجح فى حجز مكان أساسى فى تشكيلة الفراعنة".

عن نصيحة شقيقه له عقب رحيله من الأهلى قال أحمد علاء: "محمود قالى عدى الفترة الصعبة دى واثبت نفسك وادخل تحدى جديد وهترجع للأهلى تانى".

واستقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على ملامح فترة إعداد فريقه استعداداً لاستئناف مباريات الدورى، ومن المقرر تقسيم الفريق لمجموعتين فى الأسبوع الأول تتدرب كل واحدة بمفردها، على أن يكتمل قوام الفريق ويتدرب بشكل كامل بداية من الأسبوع الثانى، فيما يعتزم عبد الحميد بسيونى إقامة معسكر مغلق لمدة 11 يوماً بالقاهرة فى نهاية فترة الإعداد وقبل أول مباراة رسمية، وأجرى لاعبو الطلائع والجهاز الفنى مسحة كورونا الأولى صباح الأحد الماضى استعداداً لعودة التدريبات .