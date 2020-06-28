شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: خالد مرتجي كلمة السر فى تمديد عقد فايلر مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن مجلس إدارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب تعامل بإحترافية شديدة فى ملف تمديد تعاقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : "مجلس ادارة الاهلى تعامل مع ملف تمديد فايلر بإحترافية شديدة ، أسند هذا الملف لخالد مرتجى عضو المجلس ، وفايلر يتواصل مع مرتجى يومياً مثلما يتواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمتابعة كل المستجدات "

ويضيف شوبير : " فايلر سيحضر للقاهرة لبداية رحلة جديدة مع الاهلى فى ظل رغبته فى إستمرار مسيرة تألقه مع المارد الأحمر".

ويعلن مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة تفاصيل تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد المفاوضات المكثفة التى تمت خلال الساعات الماضية والتى أسفرت عن إتفاق بين الطرفين على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد الذي سيكون لمدة موسم واحد بعدما وقع المدرب السويسري على عقود "أون لاين" خلال تواجده في مسقط رأسه لقضاء إجازة هناك تستغرق عدة أيام وسيعود أوائل الشهر المقبل.

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وشهدت المفاوضات الأهلاوية مع فايلر بعض العراقيل في البداية قبل أن ينجح مسئولو النادي في إقناع المدير الفني بالتجديد لمدة موسماً ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الجديد، وأكدت المصادر أن الساعات الأخيرة شهدت اتفاق حول جميع البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء بشرط موافقة أسرته وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التي عقدها فايلر مع أسرته عقب سفره لسويسرا منذ أيام .

وكشفت المصادر أن فايلر أرسل منذ قليل العقود موقعة بعد اصطحابها معه لسويسرا اثناء زيارته لأسرته، حيث عقد فايلر ومحاميه الخاص جلسة أونلاين مع إدارة الأهلي مساء أمس الأول الخميس وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة شهدت الاتفاق على كافة البنود التعاقدية، وأصر فايلر على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط رغم أن الإدارة الحمراء كانت تصر على تجديد عقده لمدة موسمين، وهو الأمر الذي طلب فايلر أن يحدث بعد انتهاء الموسم القادم بالتراضي بين الطرفيين كما حدث في العقد الحالي ، وترى إدارة الاهلي أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن فالمدرب تولّى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وحصد معه السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء وتضمن عقد فايلر مع الأهلي استمرار المدرب وجهازه المعاون في الموسم الجديد.