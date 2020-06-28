شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يفوز على الزمالك بطلقة أحمد توفيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 28 يونيو 2014 ، أقيمت القمة رقم 108 بين الأهلي والزمالك والأولى لهما فى الدوري بعد غياب ثلاث سنوات، ضمن فاعليات الجولة الأولى للدورة الرباعية والتي تضم معهما سموحة، وبتروجت لتحديد بطل المسابقة ،وبقيادة تحكيمية مصرية لأول مرة منذ عام 1996 التى انسحب فيها الزمالك، أطلق الدولي إبراهيم نور الدين صافرة البداية، وفى الدقيقة 21 سجل أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك هدفا ولكن في شباك زميله عبدالواحد السيد، وفى نفس الدقيقة من الشوط الثانى احتسب نور الدين ضربة جزاء لمصلحة الزمالك بداعي عرقلة شريف إكرامي حارس الأهلي لمهاجم الزمالك أحمد على كامل، سددها محمود فتح الله أعلى العارضة ،لتنتهي المباراة بفوز أبناء فتحي مبروك بهدف دون رد.

تشكيل الأهلي في القمة 108 كان مكونا من:

شريف إكرامي لحراسة المرمى، أحمد فتحي، سعدالدين سمير، محمد نجيب، صبري رحيل لخط الظهر، حسام عاشور "كابتن الفريق"، أحمد نبيل "مانجا" لخط الوسط المدافع، كريم بامبو، رمضان صبحى، محمود حسن "تريزيجية" لخط الوسط المهاجم، عمرو جمال للهجوم.

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وفى الشوط الثاني دفع فتحي مبروك بكل من: البوركيني موسى يدان بدلا من رمضان صبحى في الدقيقة 69، وأحمد رءوف بدلا من كريم بامبو في الدقيقة 86، وأحمد شديد قناوي بدلا من تريزيجية في الدقيقة 90.

تشكيل الزمالك في القمة 108 مكونا من :

عبد الواحد السيد "كابتن الفريق" لحراسة المرمى، عمر جابر، صلاح سليمان، محمود فتح الله، محمد عبدالشافى لخط الظهر، حازم إمام الصغير، نور السيد، أحمد توفيق، مؤمن زكريا، محمد إبراهيم أبواليزيد لخط الوسط، وأحمد جعفر للهجوم.

وفى الشوط الثاني دفع أحمد حسام ميدو بكل من مصطفى فتحي بدلا من عمر جابر في الدقيقة 56، ثم أحمد على كامل بديلا لمحمد إبراهيم أبواليزيد في الدقيقة 63، وأخيرا يوسف إبراهيم أوباما بدلا من أحمد توفيق في الدقيقة 73.