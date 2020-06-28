شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. محاضرة للاعبين .. وصالح جمعة يتدرب في الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد ديفيد سيزا، المدرب العام لفريق الأهلي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب التتش ، وإنطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف صباحا، وفقا الجدول التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

فيما خاض صالح جمعة جلسة في الجيم على هامش المران وفقاً لتعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق المتواجد حالياً في سويسرا لقضاء أجازة عدة أيام برفقة أسرته.

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وضمت المجموعة الأولى من اللاعبين في مران اليوم كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

كما خاض ثنائي الفريق حمدي فتحي ومحمد محمود جلسة في الجيم، قبل تنفيذ باقي فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش ، ويقوم ثنائي الأهلي بتنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للعودة الى المشاركة في المران الجماعي والمقرر لها في غضون أسبوعين.

ويخضع حمدي فتحي الذي أجرى جراحة غضروف الركبة ومحمد محمود اذلى أجرى جراحة الرباط الصليبي لتدريبات قوية تشتمل على جلسة «جيم» ثم تدريبات الملعب التي يركز فيها طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل على تدريبات الكرة.