شكرا لقرائتكم محمود فايز: محمد صلاح لا يستطيع أن يقود الفراعنة لتحقيق البطولات بمفرده.. ادعاء الإصابة سبب استبعاد باسم مرسى من المنتخب.. وأسامة نبيه برئ من دم حسام غالى.. والإعلانات سبب مشكلة نجم ليفربول مع منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود فايز مدرب مساعد منتخب مصر السابق، إن هيكتور كوبر المدير الفنى السابق تسلم منتخب مصر فى فترة صعبة بسبب عدم صعود الفراعنة لأمم أفريقيا على مدار اكثر من دورة، بجانب عدم وجود القماشة التى يستطيع المدرب تنفيذ فكره من خلالها.

أوضح فايز فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2، أن المنتخب ضم مروان محسن مهاجم الأهلى لقائمة المونديال رغم أنه كان بديلا لوليد أزارو مهاجم الأهلى الأساسى الذى لم ينضم لمنتخب المغرب من الأساس.

وتابع مدرب منتخب مصر السابق أن عبد الله السعيد ليس له بديل فى منتخب مصر وكنا نحاول تجهيز محمد مجدى أفشة ولكنه كان يحتاج مزيدا من الوقت، مشيرا الى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى برغم نجوميته ومهاراته الكبيرة لكنه لا يستطيع أن يلعب بمفرده ويقود منتخب مصر لتحقيق البطولات بمفرده.

ادعاء الإصابة سبب استبعاد باسم مرسى.. ونبيه برئ من دم غالى

أكد فايز ، أن باسم مرسى ادعى الإصابة فى مباراة مصر وغانا فى تصفيات كأس العالم وغادر الملعب، وهو ما تسبب فى قرار هيكتور كوبر المدير الفنى السابق باستبعاده، بجانب تصريحات باسم مرسى بأنه "مش متابع" وكل ذلك ادى الى استبعاده بشكل نهائى.

وأوضح فايز، أن أزمة حسام غالى لم تكن مع أسامة نبيه وإنما كانت مع هيكتور كوبر بسبب تدخلات غالى فى الشئون الفنية وتراجع مستواه، موضحا أن نبيه كان من أشد المقتنعين بحسام غالى وكان يراه أفضل لاعب فى المنتخب فى هذه الفترة.

وتابع ، أن رمضان صبحى كان سيتم ترحيله من الجابون بعد اعتراضه على الاستبدال فى اول مباراة، ولكنه اعتذر وتقبل كوبر اعتذاره وتم تجميده ولكن الاصابات أجبرتنا على عودته، ونفس الامر بالنسبة لكهربا تم استبعاده فترة عندما القى زجاجة مياه على الارض بعد استبداله.

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وقال محمود فايز، إن هيكتور كوبر المدير الفنى السابق تسلم منتخب مصر فى فترة صعبة بسبب عدم صعود الفراعنة لأمم افريقيا على مدار أكثر من دورة، بجانب عدم وجود القماشة التى يستطيع المدرب تنفيذ فكره من خلالها.

أوضح ان المنتخب ضم مروان محسن مهاجم الأهلى لقائمة المونديال رغم أنه كان بديلا لوليد ازارو مهاجم الأهلى الأساسى الذى لم ينضم لمنتخب المغرب من الأساس.

تابع مدرب منتخب مصر السابق أن عبد الله السعيد ليس له بديل فى منتخب مصر وكنا نحاول تجهيز محمد مجدى أفشة ولكنه كان يحتاج مزيدا من الوقت، مشيرا الى أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى برغم نجوميته ومهاراته الكبيرة لكنه لا يستطيع أن يلعب بمفرده ويقود منتخب مصر لتحقيق البطولات بمفرده.

الإعلانات سبب مشكلة محمد صلاح مع منتخب مصر

كشف فايز مدرب مساعد منتخب مصر السابق، أن مشكلة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى مع الفراعنة تتمثل فى الحقوق الإعلانية لأن الفيفا لم يحسم هذا الأمر وتركه مفتوحا من وجهة نظره، قائلا: إنه عقب وضع صورة محمد صلاح بمفرده على طائرة المنتخب بجانب إعلان لإحدى شركات المحمول جعل محمد صلاح يشعر بالضيق، ولكن بعد تعديل الأمر ووضع صورة جماعية مع المنتخب انتهت الأزمة تماما.

وتابع أن محمد صلاح بعد أحداث الشيشان على هامش مونديال روسيا 2018، تعرض لانتقادات كبيرة بداعى أن الشخص الذى استقبله يعتبر ضد حقوق الإنسان ، وهو ما كان يهدده بفقدان الكثير من الاعلانات والقيمة التسويقية له ولكن بعد ذلك انتهت الأمور وخاض صلاح المباريات فى كأس العالم بشكل طبيعى رغم إصابته الكبيرة فى الكتف.

وقال محمود فايز، إن هيكتور كوبر المدير الفنى السابق تسلم منتخب مصر فى فترة صعبة بسبب عدم صعود الفراعنة لأمم افريقيا على مدار اكثر من دورة، بجانب عدم وجود القماشة التى يستطيع المدرب تنفيذ فكره من خلالها.