أرتور في تورينو لإجراء الفحص الطبي تمهيدا لصفقة يوفنتوس (تقارير)

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روما (أ ف ب) - كشفت تقارير صحافية إيطالية وإسبانية الأحد ان البرازيلي أرتور ميلو لاعب برشلونة، وصل الى تورينو لإجراء الفحص الطبي، تمهيدا لاتمام صفقة انتقال الى يوفنتوس ستشمل رحيل لاعب الأخير البوسني ميراليم بيانتيش الى النادي الكاتالوني.

وحفلت التقارير في الأيام الماضية بالحديث عن الصفقة التي ستشمل لاعبَي خط الوسط أرتور (23 عاما) وبيانيتش (30 عاما).

وأوردت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية هذا الأسبوع ان يوفنتوس سيدفع 10 ملايين يورو (11,2 مليون دولار) لبرشلونة، وأن أرتور وافق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس.

وأفادت تقارير في البلدين المعنيين صباح الأحد، بينها لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، ان أرتور وصل ليل السبت على متن طائرة خاصة الى مطار كاسيلي في مدينة تورينو.

وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا يظهر خروج لاعب خط الوسط من حرم المطار ليلا، محاطا بعدد من المقربين منه.

وبحسب التقارير، من المقرر ان يخضع أرتور للفحص الطبي في المركز التابع ليوفنتوس، على ان يعود في وقت لاحق اليوم الى إسبانيا.

ويتوقع ان ينجز الناديان الصفقة في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيو، ليتم إدراجها ضمن السنة المالية الحالية.

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وأتى سفر أرتور الى تورينو بعدما بقي على مقاعد البدلاء خلال مباراة فريقه ضد مضيفه سلتا فيغو السبت ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، والتي انتهت بتعادل 2-2.

وعلى رغم كل التقارير المحيطة بهذا الانتقال، أكد مدرب برشلونة كيكي سيتيين الجمعة ان إدارة النادي لم تبلغه برحيل أرتور عن صفوفه.

وأضاف "لا أعرف الآن إذا كان سيغادر، يقول البعض أنه من الأفضل الاحتفاظ به بسبب صغر سنه، والبعض الآخر يقول عكس ذلك".

وتابع "سيبقى معنا حتى المباراة الأخيرة هذا الموسم، وإذا فكر في المغادرة بعد ذلك، فهو بحاجة إلى تدبير ذلك، والتفكير في حقيقة أنه لا يزال لديه أشياء يفعلها هنا، وترك ذكرى جيدة، وأن يكون صادقا حتى النهاية".

أما مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري، فأبدى ثقته بأن بيانيتش "سيبقى معنا حتى نهاية آب/أغسطس"، أي حتى نهاية موسم 2019-2020 الذي تم تمديده بعد توقف المنافسات لأشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح قبل الفوز على ليتشي 4-صفر الجمعة في الدوري "لا أعرف الموقف، لكننا نعوّل عليه الآن. لا أعرف ما اذا كان سيُباع، ولم أسمع شيئا من النادي. أرتور لاعب في برشلونة، ولن يكون جيدا ان اتحدث عنه. لم يعجبني عندما تحدث سيتيين عن لاعبنا بيانيتش، لهذا لن اتحدث عن أرتور".

وانضم أرتور الى برشلونة في العالم 2017 آتيا من غريميو البرازيلي، بينما تعاقد يوفنتوس مع بيانيتش آتيا من روما في العام الذي سبقه.