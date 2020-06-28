شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد عواد شجاعة الفرسان لا تقهرها كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد عواد حارس نادى الزمالك الحال المصاب بفيروس كورونا أحد أبرز الحراس الذى يستطيع تحدى أى ظروف سواء على الصعيد الفنى أو الشخصى ، حيث يبدو أن شجاعته القوية ستمكنه من تدارك محنة الإصابة بهذا الفيروس .

كما أن محمد عواد يتسلح فى هذه المحنة بحب زملائه سواء من فريقه أو من أندية الدورى الممتاز المختلفة اللذين حرصوا على دعمه عبر السوشيال ميديا من أجل تخطى أزمة الفيروس .

ويواصل الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة محمد عواد حارس الفريق، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع الحارس لبروتوكول العلاج فى المنزل بعد إجرائه فحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، لفاجأ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض، لذا التزم بالمنزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق والحصول على العلاج فى المنزل، حيث كشف عواد للمقربين منه أن حالته مستقرة وجيدة.

وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجراؤه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه، وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

و يرصد الخليج 365 لقطات لحارس الزمالك محمد عواد فى الصور التالية :

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