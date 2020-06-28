شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو في الصدارة.. 3 أجانب فى الايجيبشن ليج ينتظرون حسم "الصفقة السعودية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب ثلاثة من أجانب الايجيبشن ليج حسم مصيرهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للإنتقال للدوري السعودى بعدما شهدت الايام الماضية مفاوضات من جانب الاندية السعودية للحصول على خدماتهم بشكل نهائى بعد تألقهم فى الدوري المصرى أو حتى فى الاندية السعودية خلال فترة إعارتهم هناك ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذه الصفقات.

*وليد ازارو

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الشباب السعودي، تواصل مفاوضاتها مع النادي الأهلي من أجل ضم المهاجم المغربي وليد أزارو، خلال الميركاتو المقبل، حيث ذكرت صحفية "المدينة" السعودية، أن إدارة المارد الأحمر اشترطت على الشباب، مبلغ 3 ملايين دولار، من أجل إتمام صفقة انتقال اللاعب للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية "المقبلة".

أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولو الأهلي يرحبون برحيل أزارو، في ظل تمسك المدرب السويسري رينيه فايلر، بعدم عودته، بعد انتهاء فترة إعارته إلى الإتفاق السعودي.

ووقع أزارو للأهلى 4 سنوات فى يونيو 2017 بعد اتفاق الأهلى مع الدفاع الجديدى المغربى على شراء اللاعب مقابل مليون و300 ألف دولار.

وأجل مسئولو النادي الأهلي جهودهم في ملف تسويق المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي بعد الموافقة على طلب الأخير بمد إعارة اللاعب حتى شهر أكتوبر المقبل، عقب اعلان قرار استئناف الدوري السعودي والذي من المنتظر أن ينتهي في الموعد المذكور، وينص عقد إعارة ازارو للاتفاق علي عودة اللاعب مطلع شهر يوليو المقبل الا ان جائحة كورونا تسببت في تعطيل كل دوريات العالم وبالتالي سيمتد الموسم في السعودية حتي شهر أكتوبر المقبل في الوقت الذي اكد الاتحاد الدولي فيفا أن مد اعارة اللاعبين لابد أن يتم بالتراضي بين الأندية وهو ما حدث في ملف إعارة ازارو.

*رزاق سيسيه

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن أحد الوسطاء تواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، لنقل له رغبة أحد الأندية السعودية فى ضم الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار إلى الاتحاد السكندرى، فى الموسم الجديد، إلا إن أمير مرتضى رفض مناقشة أي عرض للاعب إلا بعد وصوله بشكل رسمى ليؤكد له الوسيط أن هناك مندوبا سيحضر من النادى السعودى إلى القاهرة خلال الشهر المقبل من أجل التفاوض معه بشكل رسمى حول الصفقة.

ورفض المصدر ذاته الإفصاح عن هوية النادى السعودى الذى يرغب فى ضم رزاق سيسيه، بعدما سبق وتلقى اللاعب عرضا من بنى ياس الإماراتى خلال الفترة السابقة إلى جانب رغبة الاتحاد السكندرى فى استمرار اللاعب ضمن صفوفه حيث تنتهى إعارة اللاعب بنهاية الموسم الجارى وتبحث إدارة الكرة بنادى الزمالك تسويقه فى الموسم الجديد.

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ووضع مسئولو نادى الزمالك شرطاً للموافقة على استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه فى الاتحاد السكندرى، ضمن صفوف زعيم الثغر فى الموسم الجديد وهو أن تكون القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد السكندرى متوافقة مع رؤية الزمالك لتسويق اللاعب حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء فى استمرار التعاون مع زعيم الثغر فى إمداد الفريق السكندرى باللاعبين فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع محمد مصيلحى رئيس الاتحادـ إلا إن القيمة المالية التى سيتقدم بها الاتحاد ستكون الفيصل فى المسألة

ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد السكندرى بعرض مالى إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة ومن خلال ذلك العرض سيتم حسم مسألة استمرار سيسيه ضمن صفوف الفريق السكندرى من عدمه، حيث تمتلك إدارة الكرة بالزمالك عددا من العروض الشفوية لرزاق سيسيه سيتم مناقشتها فور وصولها بصورة رسمية إلا إن مواصلة تمسك الاتحاد السكندرى باللاعب سيكون الفيصل فى استمراره ضمن صفوف زعيم الثغر حال تقدمه بعرض مالى قوى للزمالك.

ويمتلك سيسيه بعض العروض من أندية السعودية وكذلك الإمارات من أجل الحصول على خدماته إلى جانب رغبة زعيم الثغر فى تجديد الإعارة أو شرائه بصورة نهائية، على أن يتم حسم مستقبله بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة خاصة مع نهاية إعارته إلى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، بعدما تألق مع زعيم الثغر سواء فى الدورى أو البطولة العربية.

*وهاب أنان

استعجل مسئولو الإنتاج الحربى نظرائهم فى الشعلة السعودى لحسم مصير الغانى وهاب انان لاعب الفريق المعار للشعلة لنهاية الموسم، لاسيما بعد الاستقرار على استئناف مباريات الدوري السعودى أغسطس المقبل ، وبدأت وزارة الرياضة السعودية التنسيق مع وزارة الصحة لوضع البروتوكولات والأنظمة الوقائية الهادفة لحماية اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية من فيروس كورونا المستجد، عقب إعلان استئناف الأنشطة الرياضية، التى توقفت نحو ثلاثة أشهر بسبب "كوفيد 19".

وفى وقت سابق ، كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه ينتظر وصول عرض رسمى من الشعلة السعودى للحصول على خدمات الغانى وهاب انان لاعب الفريق المعار لنهاية الموسم، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "هناك رغبة من الشعلة السعودى لتحويل إعارة وهاب انان لبيع نهائى، وننتظر وصول عرض رسمى لدراسته وتحديد المقابل المادى لإتمام الصفقة، خاصة أن الجانب السعودى يتمسك باللاعب بعد ظهوره بشكل متميز منذ الميركاتو الشتوى الماضى".

وحصل الشعلة السعودى على خدمات الغانى وهاب انان مدافع الإنتاج الحربى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وجاء توقيع اللاعب للفريق السعودى فى حضور فهد عبدالله الطفيل رئيس النادى بجانب نبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب ووسيط صفقة انتقال اللاعب من الإنتاج للنادى السعودى.